Ministro de Defensa venezolano ve la amnistía como “paso trascendental” para “estabilidad”

La Fuerza Armada de Venezuela, sostén de la llamada Revolución Bolivariana, jura “lealtad y subordinación” a la presidenta interina Delcy Rodríguez, que asumió el poder de forma temporal tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense el 3 de enero.

La ley de amnistía era una iniciativa de Rodríguez. El Parlamento la aprobó por unanimidad el jueves por la noche y la presidenta encargada la promulgó poco después.

“Este instrumento jurídico (...) debe interpretarse como una señal de madurez y fortaleza política, al representar un paso trascendental para lograr la estabilidad de la nación” , dijo el general en jefe de la Fuerza Armada en un comunicado.

Liberación masiva

Se espera que la norma conduzca a la liberación masiva de presos políticos durante 27 años de gobiernos chavistas, aunque expertos advierten que su alcance excluye a algunos detenidos como los militares.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“No es simplemente una norma, es, en esencia, un verdadero acto de amor a nuestro país”, apuntó Padrino.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“El perdón no significa validar errores, ni borrar la memoria sino ejercer la grandeza espiritual necesaria para no permitir que el dolor nos impida avanzar en tiempo presente”, destacó.

Lea más: Ministro de Defensa venezolano aboga por “el perdón, el olvido y la reconciliación”

Rodríguez gobierna bajo fuerte presión de Washington, al que cedió control del petróleo. Avanza además en la reanudación de relaciones diplomáticas, rotas desde 2019.

El miércoles pasado, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis Donovan, se reunió en Caracas con Rodríguez, Padrino y el poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello, quienes pregonaron por años discursos “antimperialistas”.