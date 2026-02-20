Orbán bloqueará el préstamo de la UE de 90.000 millones a Ucrania si no circula crudo ruso

"Mientras Ucrania bloquee el oleoducto Druzhba, Hungría bloqueará el préstamo de guerra ucraniano de 90.000 millones de euros", afirmó en un breve mensaje en Facebook.

"¡No se nos puede chantajear!", señaló el primer ministro, considerado el líder comunitario más cercano a Moscú.

El Gobierno húngaro sostiene que el oleoducto Druzhba, que dejó de funcionar después de un ataque ruso, ya se encuentra en condiciones de reanudar el transporte del crudo ruso hacia Europa Central y acusó a Kiev de demorarlo "por motivos políticos".

Hungría y Eslovaquia anunciaron el miércoles que activaban sus reservas de emergencia de petróleo ante la interrupción de la llegada de crudo ruso desde finales de enero por esos ataques de Rusia.

Los líderes de la UE dieron en diciembre el visto bueno político a financiar con deuda conjunta un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania avalado por el presupuesto comunitario, un plan ya respaldado por el Parlamento Europeo.

De la cifra total, 60.000 millones se destinarán a equipamiento militar y a impulsar inversiones en la industria de defensa ucraniana, y los 30.000 millones restantes a ayuda macrofinanciera para sostener los servicios y la administración pública.

Hungría, Eslovaquia y la República Checa decidieron no participar en el préstamo comunitario al no asumir las garantías para cubrir las deudas conjuntas.

Orbán, en plena campaña para las elecciones del 12 de abril y por primera vez en 16 años segundo en las encuestas, ha acusado repetidamente a Ucrania de interferir en los comicios y, ahora, de intentar chantajear al Gobierno húngaro.

"La decisión de los ucranianos de bloquear los suministros de petróleo a Hungría a través del oleoducto Druzhba es un chantaje político descarado. Están intentando presionarnos para que apoyemos su adhesión a la UE y entreguemos fondos que pertenecen a las familias húngaras", indicó ayer en X.

El primer ministro también anunció el jueves que Hungría suspendió la exportación de diésel hacia Ucrania por el corte de tránsito del petróleo, al tiempo que amenazó que podría suceder lo mismo con la electricidad y el gas en un momento en el que Ucrania necesita importaciones de energía por los ataques rusos contra sus plantas energéticas.