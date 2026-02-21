La ANP condena las declaraciones de Huckabee sobre el derecho de Israel a tomar la región

"El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados condena las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, en las que afirmó que Israel tiene un "derecho bíblico" a controlar todo el Medio Oriente desde el Nilo hasta el Éufrates", según un comunicado del Ministerio de Exteriores difundido por la agencia oficialista palestina, Wafa.

Huckabee se expresó en estos términos durante una entrevista con el periodista ultraconservador Tucker Carlson publicada el viernes, cuando este espetó al embajador si realmente consideraba que Israel tiene derecho a todo el territorio desde el río Nilo (en Egipto) hasta el Éufrates (que llega hasta Irak), en base al texto del Génesis.

"Estaría bien si lo tomaran todo", respondió Huckabee, que durante la entrevista defendió el derecho bíblico de los descendientes de Abraham a la tierra de Israel.

Ante la sorpresa del entrevistador, dado que el territorio abarca enclaves como el Sinaí egipcio y países como el Líbano, Jordania, Siria, partes de Arabia Saudí o Irak, Huckabee aseveró: "No iría tan lejos. Sería un gran pedazo de terreno. (...) Pero este área particular de la que hablamos, Israel, es la tierra que Dios dio a través de Abraham a un pueblo que eligió".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Ministerio de Exteriores palestino señaló que sus declaraciones "contradicen hechos religiosos e históricos, el derecho internacional" y al propio presidente de EE.UU., Donald Trump, que inicialmente rechazó la posibilidad de que Israel se anexione Cisjordania.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Estas declaraciones provocadoras e inaceptables representan un llamamiento explícito a atacar la soberanía de los Estados y el apoyo a la ocupación (israelí) para continuar su guerra de exterminio y desplazamiento" de la población palestina, continúa el comunicado.

Este sábado, Huckabee criticó en su perfil en X la conversación: "Lo que no esperaba era una larga serie de preguntas en las que parecía insinuar que los judíos de hoy no son realmente el mismo pueblo que los judíos de la Biblia".

El embajador se refiere al mismo segmento de la entrevista, durante el que Carlson le acorrala en varias ocasiones con preguntas para que defina quiénes son los herederos de Abraham con derecho a la tierra de Israel: sus descendientes étnicos (pudiendo ser personas de otros credos) o espirituales (todo aquel que se convierta al judaísmo, independientemente de su origen).

En su mensaje en X, Huckabee asegura que sus preguntas están motivadas por conspiraciones antisemitas.

"Sabemos por la genética y grandes volúmenes de literatura escrita que los judíos de hoy pueden trazar su linaje miles de años atrás, al Israel y el pueblo judío de la Biblia", escribió.

Huckabee también aseguró en la entrevista que Israel ha "renunciado" a la totalidad de los territorios bíblicos para limitarse a sus fronteras actuales, si bien el país tiene bajo ocupación Cisjordania, se anexionó Jerusalén Este en 1980 y mantiene una importante presencia militar en Gaza que rechaza retirar por el momento.