La mexicana Fernanda Tovar, "conmovida" por dos premios para 'Chicas Tristes' en Berlinale

"Estamos muy emocionadas, muy felices. Muy conmovidos en general por la respuesta del público a la peli", dijo a EFE a su llegada a la gala de entrega de los premios de la competición oficial de la Berlinale,

"Con los premios se confirmó lo que veníamos sintiendo esta semana: que todo el mundo estaba conectando mucho con la película. Y al final para eso lo hacemos", explicó.

Tovar dijo que a continuación su cinta se mostrará en otros festivales. "Espero que con esto agarre mucha fuerza para tener un buen recorrido. Ojalá tengamos distribución en varios países del mundo y esperamos que también en México se pueda ver", agregó.

Por su parte, el productor Daniel Loustaunau se declaró también "emocionado y feliz" de poder "regresar a casa con dos premios" y poderlos compartir con el resto del equipo y de la comunidad.

'Chicas Tristes', una coproducción de México, España y Francia, ganó este viernes el Oso de Cristal del jurado juvenil y el Gran Premio del jurado internacional a la mejor película en la sección Generation de la Berlinale.

Según el jurado juvenil, esta película "impacta con fuerza", ya que "la calma, la incertidumbre y la fortaleza se transmiten de una manera poderosa y sensible".

El jurado internacional se mostró por su parte "profundamente conmovido" por el humor, la tristeza y el realismo del filme.

La película relata la estrecha amistad entre la Maestra y Paula, de 16 años, que entrenan juntas durante el verano para representar a México en el Campeonato Panamericano Juvenil de Natación.