Palmarés completo de la 76 edición del Festival de Cine de Berlín

Oso de Oro: 'Yellow Letters', de Ilker Çatak.
Oso de Plata Gran Premio del Jurado: 'Salvation', de Emin Alper.
Oso de Plata Premio del Jurado: 'Queen At Sea', de Lance Hammer.
Oso de Plata a la mejor Dirección: Grant Gee, por 'Everybody Digs Bill Evans'.
Oso de Plata a la mejor Interpretación Protagonista: Sandra Hüller, por 'Rose'.
Oso de Plata a la mejor Interpretación Secundaria: Anna Calder-Marshall y Tom Courtenay, por 'Queen At Sea'.
Oso de Plata a mejor Guión: Geneviève Dulude-de Celles, por 'Nina Roza'.
Oso de Plata a la mejor contribución artística: 'Yo (Love is a Rebellious Bird)', de Anna Fitch y Banker White.
Mejor documental: 'If Pegeons Turned to Gold', de Pepa Lubojacki.
Mejor ópera prima: 'Chronicles From the Siege, de Abdallah Alkhatib.
Oso de Oro al mejor cortometraje: 'Someday a Child', de Marie-Rose Osta.
Oso de Plata de cortometraje: 'A Women's Place is Everywhere', de Fanny Texier.
Candidato de la Berlinale a los Premios de CIne Europeos en la categoría de cortometraje: 'Cosmonauts, de Leo Cernik.
Premio CUPRA de Dirección de Cortometrajes: Jingkai Qu, por 'Kleptomania'.