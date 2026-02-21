Rubén Blades traslada su pésame a los familiares de Willie Colón tras muerte del salsero

"Acabo de confirmar lo que me resistía a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido. A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame. Más adelante y con calma escribiré sobre Willie y su vital e importante legado musical", escribió el cantautor en sus redes sociales, adjuntando una foto de Colón.

William Anthony Colón Román, más conocido como Willie Colón, murió a los 75 años en un hospital de Nueva York, según informó este sábado su familia. Nacido el 28 de abril de 1950 en el barrio neoyorquino del Bronx, fue el intérprete de temas icónicos de la salsa como 'Idilio', 'Gitana' o 'El Gran Varón'.

Sobre la década de 1970, conformó junto con Blades uno de los dúos más famosos de la salsa bajo el sello discográfico de Fania Records. Juntos crearon álbumes icónicos como 'Siembra' (1978) y 'Maestra vida' (1980).

Ya el pasado viernes, en medio de los rumores sobre el delicado estado de salud de Colón, el cantante panameño escribió en sus redes sociales que pese a no tener "mucha información sobre la situación, le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El conflicto entre Blades y Colón ocurrió en 2003, cuando después de reunirse en un concierto en el Estadio Hiram Bithron, en San Juan, para celebrar los 25 años de ‘Siembra’, Colón acusó a Blades de no pagarle la suma de dinero convenida.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Finalmente, en 2013, un juez de un tribunal puertorriqueño decidió a favor de Blades, encontrando que la promotora del concierto recibió el dinero de los artistas y lo usó para pagar deudas de la empresa sin permiso.

Desde que ocurrió su división en 2003, ambos se presentaron en varias ocasiones en Puerto Rico, pero por separado. En la última presentación de Willie Colón en Panamá interpretó durante los Premios Juventud 'La murga de Panamá', compuesto por él y Héctor Lavoe en 1970.