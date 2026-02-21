Ucrania condena el "chantaje" de Hungría y Eslovaquia sobre el suministro eléctrico

La posible suspensión del suministro eléctrico, en el contexto de los ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana en condiciones de frío extremo, es "provocadora, irresponsable y amenaza la seguridad energética de toda la región", según el Ministerio de Exteriores ucraniano.

Con ello, los Gobiernos de Hungría y Eslovaquia no sólo estarían beneficiando al agresor, Rusia, sino también perjudicando a sus propias empresas, subrayó su comunicado.

"Ucrania está en contacto constante con representantes de la Comisión Europea sobre los daños causados por los ataques rusos diarios contra la infraestructura energética ucraniana. También hemos proporcionado información sobre las consecuencias de estos ataques rusos contra la infraestructura del oleoducto Druzhba a los Gobiernos de Hungría y Eslovaquia", destacó el Ministerio.

Kiev señaló que no sólo está trabajando para reparar las infraestructuras dañadas, sino que también ha propuesto "vías alternativas" para suministrar petróleo no ruso a los citados países.

"Al mismo tiempo, a la luz de las amenazas infundadas e irresponsables que han llegado de Budapest y Bratislava en los últimos días, Ucrania está considerando la posibilidad de activar el Mecanismo de Alerta Temprana como parte del acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea", agregó el Ministerio.

El primer ministro eslovaco, Robert Fico, advirtió este sábado a Ucrania de que si el lunes no reanuda el tránsito de petróleo ruso a Eslovaquia por el oleoducto Druzhba suspenderá el suministro de electricidad de emergencia que ayuda a estabilizar la red ucraniana tras los bombardeos rusos.

"Si el presidente ucraniano no restablece el suministro de petróleo a Eslovaquia el lunes, solicitaré a las empresas eslovacas pertinentes que detengan el suministro de electricidad de emergencia a Ucrania ese mismo día", declaró en un comunicado.

Uno de los puntos afectados por los bombardeos rusos ha sido el nudo de conexión de Brody, al oeste del país, y desde donde se bombea petróleo a Eslovaquia y Hungría.

Budapest y Bratislava sostienen que el oleoducto ya se encuentra en condiciones de reanudar los suministros de crudo ruso a ambos países centroeuropeos, que cuentan con exenciones para importar esa energía de Moscú.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ya anunció el viernes que bloqueará el desembolso del préstamo comunitario de 90.000 millones de euros (unos 106.000 millones de dólares) a Ucrania hasta que Kiev reanude el tránsito de crudo ruso hacia Hungría por el oleoducto Druzhba.