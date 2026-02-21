Ucrania confirma un ataque con 'Flamingo' contra una fábrica de misiles rusa

En la noche del viernes al sábado, "unas unidades de las Fuerzas de Misiles y la artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron utilizando misiles de crucero FP-5 'Flamingo'. Fue golpeada la empresa del complejo militar-industrial 'Planta Votkinsk' en la ciudad de Votkinsk (República de Udmurtia, Rusia)", detalló el Ejército ucraniano en sus redes sociales.

"Se detectó un incendio en el territorio de la planta. Se están esclareciendo los resultados", afirmó la institución castrense.

Además, de acuerdo con el comunicado, la pasada noche fue atacada también la planta de procesado de gas de Neftegorsk, en la región rusa de Samara, que entre otras funciones abastece al Ejército ruso.

Según las autoridades rusas, en el ataque contra la planta de Votkinsk fueron heridas once personas, de las que tres han sido hospitalizadas.

Astra, que cita a testigos oculares y a vecinos de la zona, aseguró que en el ataque se produjeron daños en dos de los talleres de la fábrica.