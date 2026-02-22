Aeropuertos del este de Polonia reanudan operaciones tras alerta por ataques en Ucrania

"Las operaciones de aviación militar en el espacio aéreo polaco relacionadas con los ataques de la Federación Rusa contra Ucrania han finalizado", informó el Comando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia en X.

No se registraron violaciones del espacio aéreo polaco, indicó la institución militar, que agradeció el apoyo de la Fuerza Aérea de Alemania, "cuyas aeronaves contribuyeron a garantizar la seguridad de los cielos polacos" y a las Fuerzas Armadas de Países Bajos, por su apoyo con sistemas de defensa aérea.

La alerta, que se decretó sobre las 4:00 de la mañana hora local (3:00 GMT), llevó a suspender temporalmente el funcionamiento de los citados aeropuertos "debido a la necesidad de garantizar la libertad de operaciones de la aviación militar", informó la Agencia de Servicios de Navegación Aérea de Polonia (PANSA).

Pasadas las 7:00 de la mañana (6:00 GMT) se reanudó sin embargo la actividad, anunció PANSA en sus redes sociales.

Los ataques rusos contra Ucrania de la pasada noche dejaron al menos un civil muerto y cinco heridos en la región de Kiev, según informaron las autoridades ucranianas, mientras que también se registraron daños en diversas infraestructuras en Odesa (sur).