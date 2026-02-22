Autoridades ucranianas anuncian ataque terrorista en Leópolis con una muerta y 25 heridos

"25 personas han sido heridas y una persona ha muerto. Mis condolencias a la familia y seres queridos", escribió el presidente Volodímir Zelenski en X y agregó que el ministro del Interior, Ihor Klimenko, le ha notificado la detención de un sospechoso.

"Se han proporcionado todos los recursos necesarios para la investigación", subrayó Zelenski, que no apuntó ninguna hipótesis sobre la autoría del presunto ataque, aunque los Servicios de Seguridad de Ucrania (SBU) informaron de acuerdo con la agencia Ukrinform de que se está examinando la posible implicación de los servicios secretos rusos..

De acuerdo con el ministro del Interior, seis de los heridos se hallan en una condición "extremadamente seria", mientras que tres se encuentran en estado crítico. La víctima mortal es una agente de policía de 23 años.

El alcalde de Leópolis, Andrí Sadovi, anunció por su parte que la persona detenida es una mujer, ciudadana ucraniana.

Según las autoridades locales, durante la noche se produjeron dos explosiones en el centro de Leópolis. Con anterioridad, varios coches patrulla de la policía habían sido despachadas al lugar, tras recibir las autoridades una llamada de alerta sobre un presunto robo en ese emplazamiento.

Los investigadores asumen que la llamada era una trampa con el objetivo de atraer a la policía antes de detonar los explosivos.