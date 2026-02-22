Detenidos cuatro cabecillas de Anonymous en España por ciberataques a organismos públicos

En mayo del año pasado fueron detenidos el administrador y moderador del grupo en Alcalá de Henares (Madrid) y Oviedo (Asturias, norte), mientras que hace unos días han sido detenidos sus dos integrantes más activos en Ibiza (isla mediterránea) y Móstoles (Madrid), informó la Guardia Civil en un comunicado.

El grupo empezó su actividad en abril de 2023, con gran incidencia en la red social X y Telegram, donde difundían noticias e información contra instituciones españolas y de diferentes países de Sudamérica, y a partir de septiembre de 2024 incrementaron su actividad, con una campaña de reclutamiento de voluntarios para perpetrar ciberataques contra dominios relevantes.

Como consecuencia de esta operación, el perfil de X y la cuenta de YouTube del grupo han sido intervenidos judicialmente y su canal de Telegram ha sido cerrado.

El objetivo es dejarlo fuera de servicio temporalmente, dificultando o bloqueando el acceso de los usuarios legítimos hasta que se restablece su capacidad operativa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La banda alcanzó su punto de máxima actividad tras las inundaciones por la dana de Valencia, cuando consiguió atacar de manera exitosa diferentes webs de la administración pública justificando que eran "los responsables de la tragedia".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Guardia Civil consiguió identificar en primer lugar a los máximos responsables del grupo hacktivista, el administrador y el moderador, que fueron detenidos en mayo del año pasado en Alcalá de Henares (Madrid) y Oviedo (Asturias).

La información obtenida de esta intervención condujo a la identificación de otros dos miembros, los dos hackers más activos de la organización, que han sido detenidos a mediados de este mes en Ibiza y Móstoles (Madrid).