Ecuador detiene a alias La Vaca, cabecilla de Los Choneros, junto a otros 5 sospechosos

Según informó la institución militar, el arresto se produjo durante una operación de reconocimiento ofensivo ejecutada en el sector El Cañaveral, en el cantón Pedernales.

En el operativo fueron incautados dos fusiles, tres pistolas, diez alimentadoras y 377 municiones de distintos calibres, además de bloques y fundas con droga y una camioneta.

Los detenidos y las evidencias fueron puestos a disposición de la autoridad competente para el proceso judicial correspondiente.

Desde inicios de 2024, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa declaró la existencia de un “conflicto armado interno” y catalogó a varias organizaciones criminales, entre ellas Los Choneros, como grupos terroristas dentro de su estrategia para combatir la violencia en el país.

