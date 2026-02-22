La inercia y la fatiga de la guerra pasan factura al proceso de ucranización

"Creo que ahora mucha gente ha vuelto a hablar en ruso, sobre todo porque se sienten más cómodos; las cosas están peor que hace cuatro años", dice a EFE poco antes de que se cumpla el cuarto aniversario del comienzo de la agresión militar rusa Anastasia Kramareva, una profesora de lengua ucraniana de 29 años.

Kramareva, que apuesta firmemente por el ucraniano como única lengua para el país, nació en la región nororiental de Sumi, uno de los muchos lugares de Ucrania donde el ruso es abrumadoramente mayoritario.

Aunque estudió filología ucraniana y alemana en la universidad, la joven no dejó de utilizar el ruso como lengua de comunicación habitual hasta el 24 de febrero de 2022, cuando los tanques y los misiles rusos empezaron a atacar pueblos y ciudades de toda Ucrania.

"Supe inmediatamente que no quería hablar esa lengua nunca más", recuerda Kramareva, que como muchos ucranianos que renunciaron al que hasta ahora había sido su idioma y el de sus familias para romper amarras con el país que ahora atacaba al suyo con voluntad de controlarlo.

Al comienzo de la guerra, y para fomentar el uso del que ahora es su idioma, Kramareva organizó un club de conversación en ucraniano al que acudían cada sábado compatriotas de regiones predominantemente rusófonas a practicar y sentirse más cómodos hablando en la lengua de las autoridades.

Pero no todos los que se pasaron al ucraniano como gesto de afirmación nacional ante la invasión mantienen cuatro años después la determinación de Anastasia.

"Cuando tienes sólo unas horas de electricidad al día y tantos problemas de los que ocuparte no necesitas un nuevo quebradero de cabeza hablando en un idioma en que no estás tan cómodo", dice a EFE Svitlana Ribak, una mujer de 39 años que ha vuelto a hablar con sus dos hijos y el resto de su familia en ruso tras adoptar un tiempo el ucraniano.

No todos los ucranianos comparten la decepción de Kramareva ante el retroceso del proceso de ucranización que promueve la administración del presidente Volodímir Zelenski, otro hablante de ruso que cambió en su vida adulta al idioma que lleva el nombre del país.

"Yo no puedo decirles a ellos en qué idioma han de hablar, pero ellos tampoco pueden darme órdenes a mí", dice a EFE por teléfono Bogdan, un trabajador por cuenta propia en el sector de las comunicaciones que escapó del país hace más de un año para no ser movilizado y es crítico con el proceso de ruptura con Rusia.

Para él, la guerra resultó inevitable desde la revolución del Maidán, ocurrida hace más de una década.

Las tensiones propias de este tipo de cambios sociológicos y el freno que experimenta actualmente la ucranización del país se han hecho evidentes en los últimos meses.

En noviembre del año pasado, la Policía cerró una discoteca de Odesa después de que alguien denunciara que había sonado una canción en ruso.

Un vídeo publicado en redes sociales muestra a centenares de jóvenes ucranianos coreando la canción.

"Mientras nuestros combatientes se juegan la vida, hay gente que se divierte con canciones del país agresor, faltando al respeto a la memoria de los caídos", dijo sobre el incidente el gobernador de la región de Odesa, Oleg Kiper.

En un estudio publicado el pasado noviembre, las autoridades ucranianas advirtieron del uso extendido del ruso en las escuelas de Kiev.

Según el informe, un 24 % de los profesores utilizaba el ruso en clase y un 40 % durante el recreo.

Los números eran aún más altos entre los alumnos, pues un 66 % hablaba en ruso en las clases y un 82 % en el patio.

"Las jóvenes generaciones usan el ruso de forma aún más frecuente que sus padres", dijo entonces el jefe de la institución del Estado que promueve el idioma ucraniano, Serguí Sirotenko, que atribuyó esta realidad al consumo masivo de contenido en ruso en internet en general y en las redes sociales y que lamentó esta forma de "influencia del país agresor".