La Policía ucraniana acusa a Rusia de un atentado en Leópolis con una muerta y 25 heridos

La Policía proporcionó por primera vez detalles sobre la detención de la sospechosa, de 33 años y nacionalidad ucraniana, cuyo arresto fue anunciado este domingo por la mañana por el ministro del Interior, Ihor Klimenko.

La mujer, residente de la región de Rivne (oeste), fue localizada en la localidad fronteriza de Stari Sambir. Según el comunicado, había preparado artefactos explosivos caseros y los había escondido en varios lugares, siguiendo las instrucciones de un contacto en los servicios secretos rusos.

Sobre las 00:30 horas del domingo (las 22:30 GMT del sábado), la Policía de Leópolis acudió a un establecimiento comercial en el centro de la ciudad tras recibir una alerta sobre un supuesto robo.

Al llegar la primera patrulla al lugar, detonó un explosivo y, al llegar la segunda, explotó otro artefacto, ambos escondidos en una papelera. Una agente de policía de 23 años murió en el acto y otros 25 individuos resultaron heridos, algunos en estado crítico.

Un vídeo de una cámara de seguridad publicado por la Policía Nacional muestra a una figura embozada -supuestamente la sospechosa- que se acerca al lugar de los hechos a las 23:33 horas del sábado (21:33 GMT) y coloca unos paquetes en una papelera delante del establecimiento.

Con anterioridad, el alcalde de Leópolis, Andrí Sadovi, expresó este domingo en declaraciones a EFE la convicción de que los rusos estaban detrás del ataque.

"Lo tratamos como un acto de terrorismo. No hay duda de que fue coordinado desde el Estado agresor", dijo en una visita al lugar de los hechos.