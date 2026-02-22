Lula llega este domingo a Corea del Sur bajo incertidumbre por los aranceles de Trump

Lula partió de Nueva Delhi en la mañana del domingo y aterrizará a las 20:30 hora local (11:30 GMT), afirmó la secretaría de prensa del presidente brasileño, y se reunirá el lunes con Lee en Seúl en el marco de una visita oficial que se extenderá hasta el martes.

Ambos mandatarios tienen previsto reforzar las relaciones bilaterales, manteniendo un diálogo sobre temas como el comercio y la industria de defensa, y firmar varios memorandos de entendimiento.

Lula concluyó hoy una visita oficial a la India durante la que, en un contexto de tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, escenificó con el primer ministro del país asiático, Narendra Modi, una alineación estratégica que busca reconfigurar el tablero internacional con un marcado enfoque Sur-Sur.

Brasil y la India firmaron el sábado un acuerdo de inversión y cooperación técnica para la exploración de minerales críticos, un pacto diseñado para asegurar el suministro de materias primas esenciales como las tierras raras, el litio y el niobio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La visita de Lula a Corea del Sur se produce en un contexto de incertidumbre en torno a los aranceles a las importaciones de EE.UU., después de que el Tribunal Supremo de ese país fallara en contra de la política de gravámenes de Trump, y el mandatario estadounidense decidiera este sábado subir al 15 % las nuevas tasas a todos los países que aprobó en respuesta.