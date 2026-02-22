Nuevas protestas en universidades de Irán en contra y a favor de la República Islámica

Las universidades de Teherán, Sharif, Amir Kabir y Beheshti fueron escenario de concentraciones, según la agencia SNN.

Los jóvenes partidarios de la República Islámica gritaron “Muerte a Estados Unidos” y “Muerte a Israel”, culpándolos de la muerte de miles de personas en lo que calificaron como un complot estadounidense-israelí, en referencia a las protestas antigubernamentales de enero, que fueron apagadas tras una violenta represión estatal que, según el balance oficial, causó 3.117 muertos, mientras organizaciones opositoras como HRANA, con sede en EE.UU., elevan la cifra a 7.015.

Estos jóvenes quemaron además banderas de EE.UU. e Israel y corearon eslóganes contra la monarquía Pahlaví, derrocada con la Revolución Islámica de 1979.

Mientras tanto, cientos de estudiantes en las mismas universidades —Teherán, Sharif, Beheshti y Amir Kabir— gritaron lemas contra la República Islámica y a favor de la monarquía, entre ellos “Viva el sah” y “Esta es la última batalla, Pahlaví volverá”, según imágenes publicadas por el portal estudiantil Amir Kabir.

Medios iraníes reportaron enfrentamientos entre los dos bandos.

Las protestas estudiantiles se reanudaron ayer, en el primer día del semestre académico, en varias universidades de Teherán y en la Universidad Ferdosi de Mashad (noreste), para rendir homenaje a las víctimas de las protestas de enero, con gritos de “Juramos por la sangre de nuestras camaradas, resistiremos hasta el final”.

Estas manifestaciones retoman las desatadas a finales de diciembre por la crisis económica, que evolucionaron en un movimiento antigubernamental a escala nacional hasta que fueron sofocadas con una brutal represión los días 8 y 9 de enero.