Varias marchas en España denuncian el olvido de Ucrania cuatro años después de la invasión

Unas 1.500 personas salieron a la calle solo en Barcelona en una manifestación convocada por la comunidad ucraniana en la región de Cataluña para pedir ayuda a Europa para acabar con esa guerra.

Durante la marcha, que transcurrió en un ambiente reivindicativo con la participación de gran número de refugiados de Ucrania con la bandera nacional, se escucharon lemas como "Rusia atrás, Ucrania quiere paz" y "Hoy Ucrania, mañana Europa".

La portavoz de la comunidad ucraniana Karina Feka consideró que, en el cuarto aniversario del inicio de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, "lamentablemente" el mundo se está olvidando de ellos.

También en Madrid se congregaron alrededor de quinientas personas, según la Delegación del Gobierno, bajo el lema "Salvemos futuras generaciones" y convocadas por Stand with Ukraine, un movimiento global de solidaridad para apoyar al pueblo ucraniano.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Muchos participantes portaron banderas ucranianas para reclamar el fin de la guerra que ha dejado 10,2 millones de personas en necesidad de asistencia humanitaria en Ucrania y 3,7 millones de desplazados internos, principalmente en las regiones de Dnipropetrovsk, Járkov y Kiev.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El conflicto ha generado a su vez 5,9 millones de refugiados ucranianos y más de 2,5 millones de viviendas dañadas o destruidas desde febrero de 2022 (el 13 % del total), según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

En otras ciudades, como en Logroño, en el norte del país, la concentración pasó casi inadvertida y sus participantes consideraron que el olvido de la invasión de Ucrania quedó patente en la baja participación registrada en esa protesta.

Cuando comenzó la invasión, centenares de personas acompañaban a los ucranianos que viven allí desde hace tiempo o a los que llegaban entonces.

"Se cumplen cuatro años de dolor, aunque en realidad el dolor lleva siglos en Ucrania por culpa de Rusia, que nunca ha pagado por ello", explicó a EFE la presidenta de la asociación Ucrania Rioja, Anna Dzioubenko, quien admitió que "obviamente hay más conflictos en el mundo", pero lamentó que Ucrania haya sido "olvidada".

En Euskadi, igualmente en el norte, tres marchas recorrieron las capitales vascas para denunciar los "crímenes de guerra" que Rusia "sigue cometiendo diariamente", como el "robo de niños" o el uso del "frío extremo" para "doblegar" a la población ucraniana.

Las concentraciones, que en Bilbao juntaron a 200 personas, la mayoría refugiadas y migrantes ucranianas, fueron convocadas por la Asociación Socio-Cultural y de Cooperación al Desarrollo Ucrania-Euskadi.

"No podemos normalizar esta agresión, ni acostumbrarnos al dolor", señaló la presidenta de la asociación Ucrania-Euskadi, Oksana Demyanovych, quien alegó que ese daño "diario significa que hay que resistir y seguir adelante, luchando, defendiendo la justicia y el derecho a existir del pueblo ucraniano".