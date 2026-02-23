El código de vestimenta de la Met Gala girará en torno a la moda como arte

Con este 'dress code', la institución anima a los famosos invitados a celebrar "las innumerables representaciones del cuerpo vestido en la historia del arte", según un comunicado del museo.

El código de vestimenta va en línea con el tema de la Met Gala de este año y la exposición sobre moda que inaugura el museo cada primavera, 'Costume Art' ('Arte del Vestuario'), que gira en torno a la moda como arte y la relación entre la ropa y el cuerpo.

El popular evento se celebrará el próximo 4 de mayo en el interior del museo, mientras que la gran exposición de primavera se podrá ver en el Met desde el 10 de mayo y hasta el 10 de enero de 2027.

Este año, la cantante Beyoncé, la actriz Nicole Kidman y la tenista Venus Williams se unirán a Anna Wintour, exjefa de Vogue y responsable de este evento anual que organiza el Costume Institute del Met, para copresidir la gala.

Mientras, el diseñador belga Anthony Vaccarello y la intérprete Zoë Kravitz copresidirán el comité anfitrión del evento, en el que también se encuentran los cantantes Sabrina Carpenter, Sam Smith y Doja Cat y la modelo Alex Consani.

También forman parte de este comité otras celebridades como Lena Dunham, Gwendoline Christie, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, Paloma Elsesser, LISA, Chloe Malle o Teyana Taylor.

Por su parte, la exposición de primavera inaugurará un nuevo conjunto de galerías de casi 12.000 pies cuadrados que se llamará Condé Nast -en honor a la empresa de medios propietaria de la revista Vogue- y donde se exhibirán trajes que nunca se han mostrado al público.

La muestra contará con unas 400 piezas y estará financiada, en parte, por el empresario Jeff Bezos, director ejecutivo de Amazon, y su esposa Lauren Bezos, y contará con apoyo de Condé Nast y la marca de lujo Saint Laurent.

"'Arte del Vestuario' abrirá una conversación dinámica y académica entre las prendas del Costume Institute y una variedad de obras de arte de la colección del Met, realzando temas universales y atemporales a la vez que propone nuevas ideas y perspectivas", apuntó el director ejecutivo del Met, Max Hollein, en el comunicado.