El Ejército de Nigeria mata al menos a 25 yihadistas en combates en el noreste del país

Las tropas nigerianas realizaron en la madrugada del domingo una operación en los alrededores de la aldea de Lamusheri, en el estado de Yobe, un territorio "clave" a nivel logístico y de lanzamiento de ataques terroristas, según un comunicado de las Fuerzas Armadas publicado en redes sociales.

"Durante el tiroteo y la explotación subsiguiente, 15 terroristas fueron neutralizados, mientras que decenas huyeron con heridas de bala", señala el texto, que no especifica a qué grupo pertenecían.

Esta operación también se saldó con la destrucción de "extensas estructuras defensivas" y de vehículos, además de confiscar armas y municiones.

La noche del viernes, un grupo de terroristas atacó posiciones militares en el pueblo de Kukawa (estado de Borno), y fueron rechazados tras unos enfrentamientos que se extendieron hasta la madrugada del sábado, y que se saldó con al menos diez yihadistas y un soldado muertos, según el Ejército.

Al mismo tiempo, un número no confirmado de yihadistas atacó el pueblo de Limankara, en Borno, y fueron rechazados con "varias bajas" entre los terroristas.

Tras estos asaltos, las fuerzas nigerianas se incautaron de treces fusiles AK-47, 16 cargadores de munición, tres radios portátiles y varias camillas usadas para transportar a heridos.

Nigeria combate al grupo yihadista Boko Haram en el noreste del país y, desde 2016, de su escisión Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP, en sus siglas en inglés), también suele cometer atentados en los estados de Kebby y Sokoto desde hace unos años.

Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que Estados Unidos realizó, junto con fuerzas nigerianas, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste del país.

Además, Nigeria anunció la semana pasada el despliegue de un centenar de militares estadounidenses en el noroeste del país, como parte de un programa de cooperación bilateral destinado a reforzar la lucha antiterrorista.