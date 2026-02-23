El Gobierno español desclasificará el martes "los documentos" del intento de golpe de 1981

"La memoria no puede estar bajo llave. Mañana desclasificaremos los documentos del 23F para saldar una deuda histórica con la ciudadanía. Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre", escribió en la red X el gobernante español.

El acceso público a los documentos será efectivo al día siguiente, el miércoles próximo, cuando el Boletín Oficial del Estado publique la decisión del Gobierno.

A partir de ese momento, estarán a disposición de cualquier persona interesada en la página web oficial de la Presidencia del Gobierno español (https://www.lamoncloa.gob.es/).

Aquel día, cuando la democracia empezaba a consolidarse en España, un teniente coronel asaltó el Congreso al mando de un grupo de guardias civiles (policía militarizada) y secuestró a los diputados y al Ejecutivo, que estaban reunidos en pleno para votar la elección de un nuevo presidente del Gobierno.

Varios jefes militares se unieron a la asonada, que finalmente se frustró cuando el rey Juan Carlos, jefe de las Fuerzas Armadas, ordenó a las autoridades civiles y castrenses, en un discurso televisado, que tomaran las medidas necesarias "para mantener el orden constitucional".