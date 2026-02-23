El Tribunal de Apelación de Hong Kong ratifica la condena de doce activistas prodemocracia

Presidido por el juez jefe del Alto Tribunal, Jeremy Poon, el órgano ratificó las sentencias de primera instancia al concluir que las primarias no oficiales celebradas en julio de 2020 constituían un "arma letal" destinada a conquistar la mayoría en el Consejo Legislativo, vetar sistemáticamente los presupuestos públicos y forzar la dimisión del jefe del Ejecutivo.

Poon calificó el plan —ideado por el exprofesor de Derecho Benny Tai— de "abuso de poder" prohibido por el artículo 22 de la Ley Básica, y rechazó como atenuante su supuesta "imposibilidad" de éxito, dada la "volatilidad política" desatada por las multitudinarias protestas antigubernamentales de 2019.

El esquema buscaba imponer las cinco demandas de aquel movimiento: retirada de la ley de extradición a China continental, anulación de la calificación de "revueltas" para las manifestaciones, liberación de los detenidos, investigación independiente de la violencia policial y sufragio universal para elecciones.

El fallo se dictó en la sede judicial de West Kowloon, fuertemente custodiada por un centenar de agentes, barricadas y controles viales, con una decena de diplomáticos occidentales en la sala, donde los acusados mostraron calma, saludando a familiares y simpatizantes.

El magistrado validó los 118 días de juicio entre febrero y diciembre de 2023, desestimó quejas por "excesiva intervención judicial" y subrayó el deber de los legisladores de alinear los fondos públicos con el interés general.

Tres jueces de Primera Instancia declararon culpables a catorce tras el proceso, más 31 que admitieron los cargos; las penas oscilaron entre cuatro años y dos meses y los diez años impuestos a Tai como cabecilla.

La sentencia inicial consideró la estrategia una conspiración para "socavar gravemente" al Ejecutivo, citando declaraciones de 2020 de un alto funcionario chino sobre "fuerzas antichinas" que pretendían paralizar el Legislativo mediante vetos presupuestarios.

Entre los apelantes destacan los exlegisladores Helena Wong, Lam Cheuk-ting, Raymond Chan y Leung Kwok-hung ('Pelo Largo'); los exediles Clarisse Yeung, Kalvin Ho y Tat Cheng; más los activistas Gwyneth Ho, Owen Chow, y Gordon Ng. Prince Wong, autora confesa, tampoco logró reducir sus 53 meses de pena de prisión.

Los alegatos orales, de julio de 2025, defendían valorar "factores políticos" en la fiscalización presupuestaria y la separación de poderes. Hasta ahora, 18 condenados han cumplido ya sus penas.

El caso ha suscitado críticas de países occidentales y oenegés de derechos humanos, que consideran la Ley de Seguridad Nacional un instrumento contra la disidencia.

La norma prevé penas de hasta cadena perpetua y amplía poderes policiales.

Desde su entrada en vigor se han registrado más de 300 detenciones y la disolución de organizaciones, aunque las autoridades defienden que restableció la estabilidad en el territorio.