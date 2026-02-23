Expolicías y militares reciben penas de hasta 60 años en El Salvador por sicariato

"La FGR consiguió que 16 miembros del grupo de exterminio (sicariato) denominado Paz o Muerte de la zona oriental sean condenados a penas que van desde los 20 a 60 años de cárcel", indicó la fuente en un boletín.

Precisó que la condena fue impuesta por el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado, de la ciudad oriental de San Miguel, y que 8 imputados estuvieron presentes y el resto fue condenado en ausencia.

Detalló que estas personas fueron condenadas por asesinar a 6 personas, crímenes en los que "los delincuentes llegaban a las viviendas de las víctimas, utilizando ropas oscuras similares a los de la Policía Nacional Civil (PNC) y simulaban un registro de allanamiento" para asesinarlas.

Detalló que la corte penal condenó a 60 años de cárcel a Alejandro Monterrosa, Salvador de Jesús Villalobos López y Juan Zapata Ramos por cometer tres homicidios agravados, mientras que Andrés Alberto Murillo Roque, Agustín de Jesús Rivas López, Yobani Alexander Crespo Romero, Víctor Manuel Romero Herrera y Gerardo Polillo Rivera fueron condenados a 40 años de cárcel por dos homicidios agravados.

La Fiscalía indicó que el resto de condenados recibió la pena de 20 años de prisión y sostuvo que "esta estructura criminal estaba conformada por expolicías, exmilitares y civiles, y asesinaban a pandilleros o personas con quienes tenían problemas".

En febrero de 2025, una corte contra el Crimen Organizado de El Salvador condenó a penas de más de 1.000 años de cárcel a otros miembros de un grupo de exterminio integrado por expolicías, exmilitares y vigilantes privados de seguridad por 32 homicidios.