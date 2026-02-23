Guterres: los derechos humanos están siendo atacados a nivel global por los más poderosos

En la inauguración este lunes de la primera sesión de 2026 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que durará más de cinco semanas, Guterres subrayó que las libertades fundamentales "están siendo socavadas de forma deliberada, estratégica y, a veces, incluso con orgullo".

"Vivimos en un mundo en el que el sufrimiento masivo se justifica con excusas, en el que los seres humanos se utilizan como fichas de negociación y en el que el derecho internacional es considerado una mera molestia", lamentó en un Consejo del que Estados Unidos, Israel y Nicaragua se retiraron el pasado año.

Guterres puso como ejemplos la guerra de Ucrania, de la que este martes se cumplen cuatro años, con "más de 15.000 civiles asesinados", y la situación el los Territorios Palestinos Ocupados, "con flagrantes violaciones de los derechos humanos, la dignidad y el derecho internacional".

La crisis de los derechos humanos va acompañada de un colapso de la financiación humanitaria, una aceleración del "caos climático" y ataques crecientes a periodistas y ONG, mientras "los derechos de las mujeres son recortados, los de los niños ignorados, y los de las personas con discapacidad excluidos", declaró.

Ante las amenazas -afirmó - deben defenderse las bases de Naciones Unidas, incluida la Declaración de Derechos Humanos, aunque reconoció que el sistema necesita reformas, para lo cual se están impulsando iniciativas como la actualización y fortalecimiento del Consejo de Seguridad y la financiación de las distintas agencias.

"No podemos fingir que el mal funcionamiento del sistema actual de gobernanza mundial está separado del deterioro global de los derechos humanos", aseguró.

"Necesitamos un Consejo de Seguridad que refleje el mundo actual, no el de 1945", añadió, advirtiendo que cada vez que ese órgano es bloqueado y los vetos se politizan "aumenta la impunidad, se multiplica el sufrimiento y los derechos humanos son pisoteados".

Guterres también pidió un mayor apoyo a las instancias judiciales de alcance global, como la Corte Penal Internacional y el Tribunal Internacional de Justicia, así como una mayor atención a la acción climática y a los objetivos de desarrollo sostenible.