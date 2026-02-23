Italia transmite optimismo a sus empresas y dice que EEUU no quiere una guerra comercial

"El mensaje que queremos dar a las empresas es que continúen invirtiendo y mirando al mercado estadounidense sin excesiva preocupación", señaló el ministro en un vídeo difundido en sus redes sociales tras presidir una reunión del Grupo de Trabajo Arancelario con el sector privado.

Tajani, que participó este lunes en una videoconferencia de ministros de Comercio del G7, afirmó que sus conclusiones están marcadas por un "cauto optimismo".

En este sentido, sostuvo que su "impresión" es que Washington mantiene la voluntad de respetar los compromisos previos, lo que calificó como "una buena noticia para las empresas".

"Estados Unidos no quiere ninguna guerra comercial; yo creo que se puede llegar a un acuerdo que confirme lo que se había alcanzado hace algunos meses con un arancel conjunto del 15", añadió.

Durante el encuentro se informó a las empresas y asociaciones italianas sobre los últimos acontecimientos de política comercial y se analizaron sus implicaciones, según un comunicado del Ministerio de Exteriores.

Asimismo, el ministro explicó que el Gobierno italiano trabaja estrechamente con la Comisión Europea, el comisario de Comercio, Maroš Šefčovič, y el resto de los aliados europeos para garantizar la estabilidad del mercado.

"Lo importante es que Europa esté unida al hacer peticiones, es decir, en respetar los acuerdos que se han tomado con Estados Unidos. La impresión es que Estados Unidos quiere respetar estos acuerdos", subrayó Tajani en el vídeo publicado en su cuenta de X.

Como medida para reforzar la confianza del sector exterior, el jefe de la diplomacia italiana anunció la organización de un foro de negocios en Miami en mayo junto al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, para "tranquilizar aún más" al tejido empresarial.

Finalmente, el Ministerio de Exteriores italiano anunció que activará en pocas semanas una "sala de emergencia" que operará las 24 horas del día para ofrecer asistencia técnica y resolver dudas de los exportadores.