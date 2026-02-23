Presidente kazajo conversa con primer ministro georgiano tras visita de ministro Interior

"Durante la conversación, que tuvo lugar por iniciativa georgiana, (ambas partes) abordaron el estado actual y las perspectivas de desarrollo de las relaciones kazajo-georgianas", señala el comunicado publicado por la Presidencia de Kazajistán.

Tokáyev y Kobajidze reafirmaron su compromiso para fortalecer la cooperación en una amplia gama de temas bilaterales y multilaterales.

"Se restó especial atención a la ampliación de la cooperación en la esfera comercial, económica y de inversión, con especial atención a las áreas prioritarias como la conexión de tránsito y transporte, la energía y el turismo", informaron.

Ambas partes acordaron aumentar los contactos al más alto nivel.

Antes de la conversación, Tokáyev recibió hoy al ministro del Interior georgiano, Guela Gueladze, con quien conversó sobre la cooperación en la lucha contra la delincuencia y el mantenimiento del orden público.

Gueladze informó a Tokayev sobre la labor de las fuerzas del orden georgianas para garantizar la seguridad de los turistas extranjeros, incluidos los ciudadanos kazajos.