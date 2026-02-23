Telefónica Brasil gana 1.200 millones de dólares en 2025, un 11,2 % más

El resultado se vio impulsado por el aumento de sus ingresos en el segmento de telefonía móvil, fibra y de nuevos negocios, entre los que se encuentran servicios de entretenimiento, financieros y de bienestar, según el balance financiero enviado al mercado.

El lucro de Telefónica Brasil ya había crecido un 10,3 % en 2024 frente a 2023.

En el cuarto trimestre pasado, la empresa de telecomunicaciones, que opera en el país con la marca VIVO, ganó un 6,5 % más hasta los 1.877 millones de reales (360 millones de dólares), en comparación con el mismo periodo de 2024.

Los ingresos netos anuales sumaron 59.595 millones de reales (11.500 millones de dólares), lo que supone un incremento del 6,7 % anual.

Por sectores, la facturación anual de los servicios de telefonía móvil y fibra subió un 6,6 % y un 10,4 %, respectivamente, aunque el mayor salto fue para el ramo de datos corporativos y servicios digitales, con un 17,1 %.

En este sentido, la compañía alcanzó los 116,7 millones de accesos en el cuarto trimestre de 2025, lo que equivale a un crecimiento interanual del 0,6 %.

En el segmento móvil, cerró el ejercicio con 103,0 millones de líneas (+0,7 % anual) y con cobertura 5G en 716 municipios.

Con esos datos, Telefónica Brasil se mantuvo como el líder de la telefonía móvil en el país, con el 38,1 % de cuota de mercado.

Asimismo, la fibra continúa siendo uno de sus principales motores de crecimiento y ya llega 31 millones de domicilios y empresas.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) fue el año pasado de 24.822 millones de reales (4.800 millones de dólares al cambio de este lunes), un 8,5 % más frente a 2024.

La compañía invirtió 9.270 millones de reales (1.800 millones de dólares) en 2025, lo que supone un aumento del 1,1 % en comparación con el monto de 2024.

La deuda neta cerró el año pasado en 13.109 millones de reales (2.500 millones de dólares), lo que representa una reducción del 5 % anual.