Un helicóptero con 15 personas a bordo es buscado por la Fuerza Aérea en el sur de Perú

La aeronave partió desde la ciudad sureña de Pisco, a unos 230 kilómetros de Lima, hacia la localidad de Chala, en la región de Arequipa, señaló un comunicado oficial.

La FAP detalló que se perdió el contacto radial con la tripulación del helicóptero Mi-17 hacia las 16.30 hora local (21.30 GMT) por lo que de inmediato se activó el sistema de búsqueda y rescate (SAR).

El piloto del helicóptero fue identificado como el mayor de la FAP Sergio Paucar, quien iba acompañado por un alférez y dos suboficiales, uno de ellos mujer, así como por 11 pasajeros.

La FAP indicó que la aeronave es buscada con medios aéreos de respuesta rápida y patrullas de fuerzas especiales terrestres, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Agregó que ya se ha establecido contacto con los familiares de los tripulantes y los pasajeros, y pidió a la ciudadanía y a los medios de comunicación que eviten "la difusión de informaciones no oficiales que puedan generar confusión o zozobra".