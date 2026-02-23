Xi felicita a Kim Jong-un por su reelección como líder del partido gobernante norcoreano

En su mensaje, Xi señaló que la reelección de Kim vuelve a reflejar la "alta confianza y el sincero apoyo" del "partido, el Gobierno y el pueblo de Corea del Norte", recogió la agencia estatal Xinhua.

El mandatario chino indicó que el noveno Congreso de la formación, celebrado en una etapa que describió como "clave", reviste un "importante significado", y expresó su deseo de que Corea del Norte tome esta cita como punto de partida para impulsar su agenda política y económica.

La felicitación llega un día después de que el Partido de los Trabajadores reeligiera a Kim durante la cuarta jornada del Congreso, en una sesión en la que, según la agencia norcoreana KCNA, se destacó la mejora "radical" de la disuasión bélica con las fuerzas nucleares como eje central.

Xi afirmó que China y Corea del Norte son "vecinos socialistas amistosos que se apoyan mutuamente" y sostuvo que mantener, consolidar y desarrollar los vínculos bilaterales es una política constante de Pekín.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El presidente chino indicó que, en "una compleja y volátil situación internacional", está "dispuesto" a "fortalecer el bienestar y la amistad" entre China y Corea del Norte y "contribuir positivamente a la promoción de la paz, la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad regionales y mundiales".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aunque en los últimos años ambas partes han destacado la mejora de sus vínculos, Xi no asistió al desfile militar clave del 80º aniversario de la Fundación del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, celebrado el pasado octubre.

El hecho de que Xi no asistiera a aquel desfile norcoreano, cuando Kim sí se había desplazado a Pekín el pasado septiembre para participar en el desfile militar chino conmemorativo del 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, podría evidenciar los límites aún presentes en sus relaciones bilaterales.

China es todavía el principal socio comercial de Corea del Norte, país con el que comparte una frontera de más de 1.400 kilómetros, en un escenario marcado por las sanciones internacionales a Pionyang y por la creciente cooperación militar de este país con Rusia.