Actor mexicano Iñaki Godoy presenta nueva temporada de 'One Piece' en ring de lucha libre

Entre personas con disfraces y banderas de los piratas famosos de la serie, Godoy salió al ring junto a personajes de la lucha mexicana como Esfinge, Guerrero Maya Jr o Kemalito, toda una alineación para enseñar al joven de 22 años técnicas como "el doble Nelson".

“One Piece también me ha cambiado la vida. Siempre tuve el sueño, desde los 4 años, de ser actor e interpretar un personaje que significara tanto para la gente como Luffy”, expresó el intérprete mexicano.

Además de ver a su ídolo siendo vapuleado por los luchadores mexicanos, los 200 aficionados asistentes al evento pudieron ver un adelanto de la segunda temporada, que se estrena el próximo 10 de marzo en Netflix, y en la que la banda de “los sombreros de paja” intentarán llegar al Grand Line, el mar más peligroso del universo ‘One Piece’, para seguir en la búsqueda del tesoro más enigmático del mundo animado.

Al final, tras varios golpes fallidos, Godoy logró hacer la cuenta a uno de sus contrincante, y en vez de alzarse con un cinturón de ganador, el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) le entregó la característica máscara de lucha mexicana, aunque está vez personalizado del manga creado por el japonés Eichiro Oda.

“Antes tenía ataques de ansiedad, pero ‘One Piece’ me enseñó a no rendirme y gracias a eso estoy aquí”, confesó un seguidor a Godoy en un momento del evento en el que permitieron a aficionados hablar con el artista.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al igual que los aficionados del anime más popular durante años, Godoy definió a la serie como un ejemplo de que “ la amistad es lo más bonito que hay en el mundo” y agradeció a los seguidores el buen recibimiento por su interpretación de Luffy, personaje que existe desde 1997.

“A pesar de estar ocupados con otras cosas vinieron aquí a celebrar el estreno. Son fans desde hace años, el impacto de ‘One Piece' en nuestras vidas es profundo, me siento muy honrado”, comentó.

El apoyo del aficionado de One Piece no fue solo para Godoy, sino para también el resto del reparto que mandó un video de agradecimiento para aquellos que pudieron ver el avance exclusivo de la serie, entre los que se encontraba Taz Skylar, el actor hispano-británico nacido en las Islas Canarias.

Además del equipo de la serie, los asistentes también se acordaron de Oda y de su incansable empeño por acabar ‘One Piece’, un sobreesfuerzo característico de los mangakas (dibujantes de mangas) que ha provocado que el autor de 51 años haya estado numerosas veces ingresado en el hospital.