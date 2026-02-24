El líder de la oposición española promete a Rubio que España será con él un socio "fiable"

Según informó el PP, la llamada duró casi media hora y en la misma ambos hicieron un repaso de las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos.

Feijóo le confirmó el compromiso de que su Gobierno tendrá como prioridad el fortalecimiento del vínculo transatlántico y el refuerzo de la seguridad de Occidente frente a las actuales amenazas.

También intercambiaron impresiones sobre la situación en Hispanoamérica, especialmente en lo relativo al objetivo común de que Venezuela pueda vivir bajo una democracia plena.

A este respecto, el líder de la oposición española le agradeció el esfuerzo para avanzar en este propósito que "el PP ha perseguido activamente durante los últimos años".

Coincidiendo con el cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania, Feijóo expresó a Rubio el firme respaldo de España a la soberanía e integridad territorial de Ucrania y la necesidad de que Europa y Estados Unidos mantengan "una posición unida y decidida en defensa de la paz, la libertad y la seguridad del continente europeo".

Según el calendario electoral, las próximas elecciones generales en España tendrán lugar en 2027, dos años antes de que acabe el segundo mandato del líder republicano estadounidense Donald Trump, que volvió al poder en enero de 2025 para un periodo de cuatro años.