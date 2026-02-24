Mundo
24 de febrero de 2026 - 18:45

La bolsa de São Paulo renueva su récord histórico tras subir un 1,40 %

Imagen sin descripción

São Paulo, 24 feb (EFE).- La bolsa de São Paulo renovó este martes su máximo histórico, tras subir un 1,40 % durante la jornada gracias al impulso de la petrolera estatal Petrobras.

Por EFE

El Ibovespa, índice de referencia del parqué paulista, cerró con 191.490 puntos básicos, después de ceder un 0,88 % la víspera.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,26 % frente al dólar, que acabó la jornada cotizado a 5,154 reales para la venta y 5,155 reales para la compra en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los dos principales valores del parqué, Petrobras y la minera Vale, avanzaron un 2,1 % y un 0,6 %, respectivamente.

Sin embargo, al frente de las ganancias en el Ibovespa figuraron los títulos de la aseguradora IRB (+7,9 %) y los de la plataforma de alquiler de vehículos Vamos (+6,6 %).

En el otro lado, las empresas que más pérdidas registraron fueron la cárnica Minerva (-4,2 %) y la compañía de saneamiento básico Copasa (-3,4 %).

El volumen financiero en la bolsa de São Paulo rondó hoy los 32.900 millones de reales (unos 6.400 millones de dólares / 5.400 millones de euros), en 4,5 millones de operaciones.