La bolsa de São Paulo renueva su récord histórico tras subir un 1,40 %

El Ibovespa, índice de referencia del parqué paulista, cerró con 191.490 puntos básicos, después de ceder un 0,88 % la víspera.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,26 % frente al dólar, que acabó la jornada cotizado a 5,154 reales para la venta y 5,155 reales para la compra en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los dos principales valores del parqué, Petrobras y la minera Vale, avanzaron un 2,1 % y un 0,6 %, respectivamente.

Sin embargo, al frente de las ganancias en el Ibovespa figuraron los títulos de la aseguradora IRB (+7,9 %) y los de la plataforma de alquiler de vehículos Vamos (+6,6 %).

En el otro lado, las empresas que más pérdidas registraron fueron la cárnica Minerva (-4,2 %) y la compañía de saneamiento básico Copasa (-3,4 %).

El volumen financiero en la bolsa de São Paulo rondó hoy los 32.900 millones de reales (unos 6.400 millones de dólares / 5.400 millones de euros), en 4,5 millones de operaciones.