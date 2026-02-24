Suspendidos los vuelos internacionales por un incendio en el aeropuerto de Ciudad del Cabo

En un comunicado, la ACSA confirmó que "se produjo un incendio en la zona pública del aeropuerto", si bien el fuego "ha sido extinguido y todos los pasajeros, el personal y los visitantes se encuentran a salvo".

"La seguridad de los pasajeros sigue siendo nuestra máxima prioridad", subrayó la empresa estatal, al precisar que las llamas afectaron a la red y los servicios informáticos, incluyendo el wifi del aeropuerto y otros sistemas esenciales.

"Como medida de precaución, se han suspendido temporalmente las salidas internacionales y se están desviando los vuelos internacionales entrantes. Los vuelos internacionales que ya han aterrizado están siendo procesados", remarcó.

La ACSA recomendó a los pasajeros que viajen en vuelos nacionales que consulten directamente con sus aerolíneas y la aplicación móvil de la compañía estatal para obtener la información más reciente sobre sus vuelos.

Ciudad del Cabo es un popular destino turístico y su aeropuerto principal es el segundo más transitado de Sudáfrica.