Torre Eiffel se ilumina con los colores de Ucrania por el cuarto aniversario de la guerra

"París está y estará siempre al lado del pueblo de Ucrania", manifestó la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, en una publicación en las redes sociales junto a una foto del monumento iluminado.

La primera edil también prometió que la capital francesa mantendrá el apoyo a la reconstrucción, en especial de su "ciudad hermana", Kiev.

La torre Eiffel ya había sido iluminada en honor a Ucrania en los aniversarios precedentes del inicio del conflicto.

El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó hoy ante el Consejo de Seguridad que, cuatro años después del comienzo de la guerra, el costo humano es "catastrófico" y pidió "medidas concretas" para desescalar la violencia.

Según detalló, más de 15.000 civiles han muerto desde el inicio del conflicto y más de 41.000 han resultado heridos. Además, millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares o dependen de asistencia humanitaria para sobrevivir, agregó el diplomático portugués.

Guterres destacó que el último año fue "el más mortífero para la población civil ucraniana" desde 2022, y que la situación de los niños es "particularmente alarmante", con más de 3.200 fallecidos o heridos.