Trump destaca la llegada de 80 millones de barriles de crudo de Venezuela, "amigo y socio"

"Ahora nadie puede creer lo que está viendo. La producción petrolera estadounidense ha aumentado en más de 600.000 barriles diarios, y acabamos de recibir 80 millones de barriles de petróleo de nuestro nuevo amigo y socio, Venezuela", continuó Trump.

Añadió además que "la producción estadounidense de gas natural está en su punto más alto porque cumplí mi promesa de perforar, ¡vaya!, perforar", insistió apelando a uno de sus eslóganes habituales en los mítines y a que con él precio de la gasolina para los estadounidenses ha bajado.

La intervención de Estados Unidos en Venezuela el pasado 3 de enero que terminó con la captura del entonces presidente Nicolás Maduro y con Delcy Rodríguez ahora como presidenta del país caribeño es uno de los asuntos de los que la Casa Blanca más presume.

En este tiempo, que no llega a dos meses, las relaciones diplomáticas con Venezuela se han restablecido y las empresas estadounidenses se están posicionando para reactivar las conexiones comerciales.