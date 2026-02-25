2025 dejó 128 periodistas asesinados en todo el mundo, casi la mitad en Gaza

Según la Federación Internacional de Periodistas (FIP), que este miércoles ha publicado su 35º informe anual sobre periodistas y trabajadores de los medios de comunicación asesinados en relación con su labor informativa en 2025, el dato del pasado año confirma que el asesinato de periodistas se ha convertido en "una herramienta aceptada de guerra, represión y control de la información".

El año 2025 fue el segundo año más mortífero de la última década y reafirmó un cambio de tendencia que comenzó en 2023, con el inicio de la guerra en Gaza: si entre 2016 y 2022 la cifra anual de periodistas asesinados no superaba el centenar (y en algunos años no alcanzaba los 50), en 2023 se cuantificaron 129 profesionales fallecidos, en 2024 bajó a 122, y en 2025 repuntó hasta los 128, once de ellos mujeres.

Precisamente, casi la mitad de las defunciones registradas por la FIP en 2025 se documentaron dentro de la Franja de Gaza (56 periodistas, el 44 %), y la mayoría de esas víctimas eran de origen palestino. La región de Oriente Medio y el mundo árabe concentró el 58 % de las muertes de periodistas a nivel global.

Sin embargo, los trabajadores de los medios de comunicación también han sido asesinados en otros lugares: 18 periodistas en África, 15 en la región de Asia-Pacífico, 11 en América y 10 en Europa.

Ocho de las diez muertes documentadas en el territorio europeo se produjeron en Ucrania, "principalmente como resultado de ataques de drones rusos", y las otras dos se anotaron en Rusia y Turquía.

De las 128 defunciones, nueve se produjeron por motivos accidentales: siete en Nigeria, una en Burundi y una en Irán. Esto incluye accidentes de transporte durante un viaje de trabajo, muertes por desastres naturales durante la cobertura de eventos climáticos, o fallecimiento por contraer enfermedades mortales o muertes relacionadas con pandemias durante el desempeño de la labor informativa.

La Federación Internacional de Periodistas también ha publicado en su informe la lista de 533 periodistas encarcelados, en la que China figura como el país con mayor número de periodistas en prisión (143 profesionales), seguido de Birmania (49) e Israel (41).

Por regiones, la mayoría de encarcelamientos se produjeron en Asia-Pacífico (277), más de la mitad en territorio chino, seguida del continente europeo (149), donde el número de periodistas encarcelados ha aumentado casi un 40 % con respecto al año pasado, principalmente en Azerbaiyán y Rusia, lo que supone un récord desde 2018.

Seguidamente, la región de Oriente Medio anotó 74 periodistas entre rejas, la mayoría en Israel. Según la FIP, los gobiernos de la región "han multiplicado las medidas destinadas a reprimir la libertad de prensa, sembrando el miedo entre las voces críticas".

Además, 27 periodistas siguen encarcelados en África, a menudo por acusaciones falsas, y la mayoría de ellos se encuentran en Eritrea, con algunos periodistas detenidos desde hace más de una década.

Por último, la FIP documentó seis periodistas encarcelados en la región, cuatro de ellos en Venezuela.

Ante la "preocupante realidad mundial" que revelan estos datos, la FIP insta a los Estados miembros de las Naciones Unidas a que adopten "urgentemente" la Convención Internacional sobre la Seguridad y la Independencia de los Periodistas, impulsada por la federación de periodistas, "para poner fin al ciclo de violencia e impunidad".