EE.UU. levanta las restricciones de seguridad para su personal diplomático en México

"Actualización del 25 de febrero: Se han levantado todas las restricciones para el personal del gobierno estadounidense en México. La Embajada de Estados Unidos y todos los consulados en México operan con normalidad", informó el Departamento de Estado en un comunicado.

El Gobierno estadounidense apuntó que los vuelos se han normalizado y que, en caso de que un vuelo directo a Estados Unidos haya sido cancelado, se puede considerar un vuelo de conexión con escala en otra ciudad.

También señaló que no hay nuevos reportes de cierres de carreteras por parte de las autoridades locales.

A los ciudadanos estadounidenses les recomienda "reanudar las precauciones habituales".

El martes, la Embajada de Estados Unidos en México levantó la alerta de seguridad para sus ciudadanos en el país, una vez el transporte y el comercio volvieron a la normalidad después de la ola de violencia desatada en varias zonas tras el operativo en el que murió el narcotraficante más buscado del país.

El Ejército estadounidense llevó a cabo el domingo una operación en Jalisco, en colaboración con los servicios de inteligencia de Estados Unidos, en el que resultó abatido El Mencho, tras lo cual sus partidarios provocaron disturbios en los que murieron 25 militares.