El asesinato de periodistas marcó un récord histórico en 2025, con 129 muertos, según CPJ

Según un informe de la CPJ, 86 de las muertes, más de dos tercios del total, ocurrieron en la guerra de Israel en Gaza, y la mayoría de las víctimas fueron periodistas palestinos.

El informe subraya que 2025 fue el segundo año consecutivo con un récord de muertes de prensa en todo el mundo, y la directora ejecutiva de la organización, Jodie Ginsberg, advirtió en un comunicado de que los ataques contra periodistas "son un indicador de la vulneración de otras libertades".

Además, pidió "actuar para prevenir estos asesinatos y castigar a los responsables".

Según el informe, más de tres cuartas partes de las muertes se produjeron en entornos de conflicto. En Ucrania, cuatro periodistas fueron asesinados, mientras que en Sudán se registraron nueve muertes, cifras que representan un aumento respecto a 2024 pero que siguen siendo bajas en comparación con Israel y Gaza.

El informe también destacó un aumento del uso de drones como arma letal contra periodistas, con 39 casos documentados. De estos, 28 correspondieron a ataques en Gaza por parte del ejército israelí, cinco a las Fuerzas de Apoyo Rápido en Sudán, uno a un ataque turco en Irak y cuatro en Ucrania por drones militares rusos, la cifra anual más alta desde el inicio de la guerra.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, el CPJ documentó 47 "asesinatos deliberados" de periodistas vinculados directamente con su labor informativa, el mayor número de los últimos diez años.

Agregó que en ninguno de los casos se ha responsabilizado a nadie, lo que refleja "una persistente cultura de impunidad".

La organización destacó que la falta de justicia favorece nuevos ataques, incluso en países que no están en guerra.

En México, al menos seis periodistas fueron asesinados, a pesar de contar con un mecanismo federal de protección que ha demostrado "ser insuficiente", recoge el informe, con al menos un periodista muerto cada año durante la última década.

En Filipinas, tres periodistas fueron abatidos a tiros, de los cuales solo uno ha derivado en un arresto.

El informe también documenta ataques contra periodistas que investigan corrupción y crimen organizado en Asia y América Latina.

En regímenes autoritarios, se continuó castigando a la prensa con la muerte. Un ejemplo es el de Arabia Saudí, donde el columnista Turki al-Jasser fue ejecutado tras siete años en prisión.

El CPJ pidió a los gobiernos una reforma profunda en la investigación de los asesinatos de periodistas, incluyendo la creación de un grupo internacional de investigación y la imposición de sanciones "para garantizar justicia y proteger a los profesionales de la prensa".

La organización enfatizó que la seguridad de los periodistas es "clave para el acceso a información veraz" y para la defensa de las libertades fundamentales.