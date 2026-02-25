El Kremlin dice que una reunión entre Putin y Zelenski ahora no tiene sentido

"En cuanto a la posibilidad de organizar una reunión entre el presidente ruso y Zelenski, bueno, por ahora, limitémonos a recordar sus declaraciones de la semana pasada. (...) Y planteémonos la pregunta: ¿tiene sentido celebrar una cumbre si el régimen de Kiev aún mantiene esta postura?", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la televisión pública.

El mandatario ucraniano reiteró esta semana que la única forma de obligar a Rusia a retirarse de Ucrania es aumentando la presión económica y militar sobre el país porque, de lo contrario, Putin querrá "continuar" la guerra más allá del territorio ucraniano.

Zelenski dijo además que espera que Estados Unidos se pronuncie en la próxima ronda de negociaciones trilaterales sobre la invitación que formuló a su homólogo ruso para que ambos se reúnan y hablen directamente de cómo poner fin a la guerra.

El líder ucraniano señaló también que el principal desacuerdo para el fin de hostilidades es la cuestión territorial, que incluye tanto el reparto de la región de Donetsk cómo quién se queda con la central nuclear de Zaporiyia, actualmente bajo control ruso.

Aseguró que recuperar la central es para Ucrania una cuestión "de principios" más que económica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Kremlin admitió hoy que la "cuestión territorial" es el tema más complicado en las negociaciones sobre la paz en Ucrania, que se espera que se reanuden a principios de marzo.

"La cuestión territorial es la más compleja y, por supuesto, cualquier reunión seria debe ir precedida de un trabajo minucioso a nivel de expertos", insistió el representante de la Presidencia rusa al comentar la posibilidad de organizar cumbres bilaterales o trilaterales con EE.UU.