España prohibirá la venta de bebidas energéticas a los menores de 16 años

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, señaló que esta prohibición se ampliará también a los menores de 18 años en el caso de las bebidas que contienen más de 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros.

"Es una evidencia científica que estas bebidas energéticas se han convertido en una amenaza para la salud de las personas jóvenes", afirmó el ministro, en declaraciones a medios en Barcelona, para justificar la necesidad de esta prohibición.

El Gobierno quiere que esta prohibición "vea la luz en el menor plazo posible" y para ello quiere "sacar adelante esta regulación con el instrumento jurídico más eficaz", dijo el ministro sin dar fecha concreta.

Bustinduy considera que es una medida a la que "difícilmente alguien podrá oponerse", pues existe "un consenso amplísimo" sobre los efectos nocivos de estas bebidas en la salud de los más jóvenes.

El barómetro sobre publicidad de alimentos y bebidas energéticas que adelantó la semana pasada la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) apunta que nueve de cada diez personas en España está de acuerdo con esta prohibición.

El mismo estudio indica que el 25 % de los encuestados consume bebidas energéticas y que lo hacen dos veces por semana de media.

Por otra parte, casi la mitad (el 49 %) de quienes toman bebidas energéticas consumen al menos una al día, y el 47 % las mezclan regularmente con alcohol.

Esta próxima regulación se sumará a la prohibición de la venta de bebidas energéticas en los centros escolares de toda España, que impulsó el Ministerio de Consumo.

Además, Bustinduy recordó que ya puso en marcha una normativa para regular la publicidad de estos alimentos para hacer frente a las "campañas de publicidad muy agresivas" en el ámbito de las bebidas energéticas y en otros productos no saludables.