Irán califica como "grandes mentiras" las afirmaciones de Trump sobre su programa nuclear

“Cualquier alegación sobre el programa nuclear iraní, sus misiles balísticos y el número de víctimas durante los disturbios de enero es simplemente la repetición de 'grandes mentiras’”, dijo en X el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

El diplomático comparó las declaraciones procedentes de Estados Unidos e Israel sobre su programa nuclear con la máxima del ministro de Propaganda de la Alemania nazi, Joseph Goebbels, de que si una mentira se repite lo suficiente se convierte en verdad.

“Esta ley es utilizada sistemáticamente por el gobierno estadounidense y los especuladores de guerra que rodean a los EE.UU., en particular el régimen israelí genocida, para impulsar su siniestra campaña de desinformación contra la nación iraní”, sostuvo Bagaei.

“Nadie debería dejarse engañar por estas falsedades prominentes”, continuó el diplomático iraní, que escribió su mensaje en X en persa, inglés, francés, español y árabe, algo poco habitual.

Bagaei no mencionó directamente a Trump pero su mensaje se produce después de que anoche afirmase que Irán "sigue persiguiendo sus siniestras ambiciones" para desarrollar un arma nuclear y afirmó que nunca lo permitirá.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Se les advirtió que no intentaran reconstruir su programa de armas, en particular las nucleares. Sin embargo, siguen empezando de cero", indicó Trump en el discurso del Estado de la Unión.

El presidente de Estados Unidos apeló a la Operación Martillo de Medianoche, cuando el pasado 22 de junio de 2025 atacó las instalaciones nucleares de Fordow, Natanz e Isfahán, para recordar que Estados Unidos ya actuó contra el programa iraní.

La República Islámica mantiene desde hace décadas que su programa nuclear tiene un fin pacífico y no busca desarrollar un arma nuclear y anoche mismo el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, incidió en ello.

"Nuestras convicciones fundamentales son muy claras: Irán no desarrollará bajo ninguna circunstancia armas nucleares, ni los iraníes renunciaremos jamás a nuestro derecho a aprovechar los beneficios de la tecnología nuclear pacífica para nuestro pueblo", dijo en X Araqchí.

El ministro de Exteriores y jefe negociador iraní sostuvo que acudirá a la ronda de negociaciones el jueves en Ginebra con Estados Unidos “con la determinación de alcanzar un acuerdo justo y equitativo en el menor tiempo posible”.

Estas negociaciones se producen además bajo las amenazas militares de Estados Unidos, que ha realizado el mayor despliegue militar estadounidense desde la invasión de Irak con dos portaaviones, varios destructores y docenas de cazas de combate en las cercanías de la República Islámica.

Trump ha repetido continuas amenazas contra la República Islámica si no alcanzan un acuerdo y el lunes aseguró que “será un mal día para el país (Irán) y muy tristemente para su pueblo” si no cierran un acuerdo.

Irán, por su parte, ha advertido que si es atacado responderá con dureza y el conflicto se extenderá por la región.