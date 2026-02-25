Irán ve “perspectiva favorable” en las negociaciones con EE.UU.

Negociadores del régimen teocrático y de la administración de Donald Trump tienen previsto reunirse mañana en Ginebra, Suiza.
“Observamos una perspectiva favorable para las negociaciones”, dijo Masoud Pezeshkian en un discurso, hoy.
“Continuamos el proceso bajo la guía del líder supremo (Alí Jamenei), para salir de esta situación de ’ni guerra ni paz’”, sostuvo.
Por su parte, el canciller iraní, Abás Araqchi, declaró el martes que un acuerdo con Washington sobre su programa nuclear está “al alcance de la mano”, si bien luego Trump elevó el tono y acusó a Teherán de desarrollar armas capaces de alcanzar Estados Unidos.
Trump aprovechó anoche su discurso sobre el estado de la Unión para acusar a Teherán de ampliar su capacidad en materia de misiles, aunque subrayó su preferencia por la diplomacia.
“Ya han desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa y a nuestras bases en el extranjero, y están trabajando para construir misiles que pronto alcanzarán Estados Unidos”, aseguró el mandatario estadounidense.