Jetten promete más gasto en Defensa y UE “más fuerte” en su estreno como líder neerlandés

En su primera declaración de gobierno ante el Parlamento, Jetten advirtió de que la libertad y la seguridad europeas “ya no están garantizadas ni son gratuitas” y defendió que tanto Países Bajos como la UE deben asumir mayor responsabilidad en su propia protección, en coordinación con la OTAN.

“Nuestra seguridad es nuestra propia responsabilidad”, afirmó, señalando que la guerra en Ucrania “no es algo lejano”, sino una amenaza real “a pocas horas de vuelo”.

El Ejecutivo, una coalición de centroderechas liderada por el liberal progresista, prometió blindar por ley las inversiones en defensa para garantizar estabilidad “a largo plazo”.

Jetten, que tomó posesión el lunes pasado, dibujó un escenario internacional marcado por la “política de poder”, el debilitamiento del orden jurídico internacional y alianzas “menos seguras”, así como una relación compleja con China y una creciente dependencia tecnológica de grandes empresas digitales.

Ante ese contexto, defendió que la UE debe reforzarse y actuar con más firmeza, y debe “aprender a hablar el lenguaje del poder”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“No hay motivo para comportarse como si fuéramos pequeños”, dijo, al subrayar que Europa combina “valores y prosperidad”.

Países Bajos, uno de los seis fundadores del bloque y quinta economía comunitaria, debe volver a ocupar un lugar central en la UE porque “hay que estar en la mesa para poder decidir”, afirmó, al anunciar más recursos para la red diplomática y la cooperación al desarrollo.

El primer ministro también apostó por una “economía fuerte e innovadora”, con inversiones en red eléctrica, infraestructuras y tecnología, incluida la inteligencia artificial, y anunció la creación de un banco nacional de inversiones porque, defendió, “la empresa emergente de hoy puede ser la gran multinacional de mañana”.

También reconoce que la migración es un tema que ha “secuestrado” el debate político durante años sin soluciones reales, y explicó que su objetivo es lograr “menos entrada, una acogida digna e integración desde el primer día” para quienes obtengan asilo en Países Bajos.

“El sistema actual no funciona. Hay que hacer algo”, afirmó, cerrando su discurso con un llamamiento a la cooperación y la recuperación de la confianza ciudadana, debilitada tras la dimisión de los últimos tres gobiernos que tuvo el país en los últimos cinco años.

Jetten lidera una coalición de tres partidos de centroderecha que gobernará en minoría (solo tiene 66 de los 150 escaños parlamentarios), una fórmula poco habitual en Países Bajos, por lo que su legislatura dependerá del apoyo de la oposición para sacar adelante su agenda.