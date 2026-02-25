La Bolsa de Milán sube un 1,11 % animada por el sector bancario

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share subió un 1,07 % hasta los 49.880,71 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos unos 744 millones de acciones por un valor de unos 3.675 millones de euros (unos 4.337 millones de dólares).

La sesión en las plazas europeas estuvo marcada por el optimismo tras la relajación de las tensiones comerciales con Estados Unidos y la expectativa ante los resultados de la tecnológica Nvidia, que se publicarán tras el cierre de Wall Street.

En el parqué milanés, el sector financiero lideró las ganancias con los bancos Mediobanca (4,58 %), Banca Monte dei Paschi di Siena (4,27 %), Finecobank (3,93 %), la red de cobros Nexi (3,48 %) y Banca Mediolanum (3,39 %).

En el lado de las pérdidas, la marca de bebidas Campari registró la mayor caída de la jornada con un descenso del 5,02 %.

Le siguieron el gigante de la defensa Leonardo (-3,79 %) tras presentar sus resultados, la firma de lujo Brunello Cucinelli (-3,10 %), la constructora naval Fincantieri (-2,23 %) y el grupo automovilístico Stellantis (-1,34 %).