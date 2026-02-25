Uno de cada tres espectadores del discurso de Trump confía en sus planes económicos

El sondeo, realizado por la cadena CNN, reflejó también que el 40 % no cree que Trump sea capaz de reducir el alto coste de la vida, mientras que un 29 % mantiene cierta confianza en que pueda lograrlo.

El aumento de los precios y las dificultades de muchos estadounidenses para hacer frente a los gastos cotidianos son algunas de las principales preocupaciones ciudadanas por lo que la cuestión económica fue una de las que centró la intervención del presidente en el Capitolio.

Trump volvió a cargar contra la Administración anterior de Joe Biden a quien responsabilizó de los malos datos económicos: "Ellos causaron y crearon el aumento de precios que todos nuestros ciudadanos tienen que soportar. Ustedes causaron ese problema. Ustedes causaron ese problema”.

Y la gobernadora de Virginia, Abigail Sparberger, durante la réplica demócrata a la intervención de Trump también se centró en el alto coste de la vida, pero responsabilizó al presidente de no adoptar las medidas necesarias para resolverlo.

Otra encuesta de este lunes, del Centro Pew, reflejaba la preocupación de los estadounidenses por la economía, un 72 % calificaba de regulares o malas las condiciones económicas actuales, frente a un 28 % que las considera buenas o excelentes.

Además, el 28 % de los estadounidenses afirma que las políticas de Trump han mejorado las condiciones económicas, mientras que el 52 % afirma que la han empeorado, indica el prestigioso centro de investigación demoscópica, con sede en Washington.