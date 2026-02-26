Banco central surcoreano deja los tipos en el 2,5 % por sexta vez y prevé mejora económica

"Dado que se espera que la inflación se mantenga estable cerca del nivel objetivo, se proyecta que el crecimiento económico continúe mejorando a un ritmo más fuerte de lo esperado, y también persisten los riesgos para la estabilidad financiera", dijo el BoK sobre las razones para congelar la tasa, según su informe de política monetaria.

El banco señaló que persisten "riesgos alcistas y bajistas" para el crecimiento económico relacionados con la evolución de la industria de semiconductores, el ritmo de recuperación de la demanda interna, las políticas monetarias y fiscales de las principales economías, las políticas arancelarias de EE.UU. y los riesgos geopolíticos.

El informe subrayó la tendencia de mejora del país, respaldada por una recuperación del consumo y unas fuertes exportaciones, además de un crecimiento en el número de personas empleadas, según el banco central.

En este contexto, el BoK elevó su pronóstico de crecimiento de este año al 2 %, lo que supone un incremento de 0,2 puntos porcentuales respecto a la estimación previa realizada en noviembre pasado.

"Se espera que la economía nacional continúe una recuperación del consumo, mientras que se proyecta que el crecimiento de las exportaciones y de la inversión en instalaciones se acelere más de lo previsto, respaldado por un fuerte sector de semiconductores", explicó el banco.

Respecto a la situación del won frente al dólar, la moneda nacional continúo mostrando volatilidad por desequilibrios en la oferta y la demanda vinculados a inversiones exteriores de residentes y ventas de acciones locales por inversores extranjeros, que provocaron un debilitamiento "significativo", según el informe.

En cuanto a los precios, el BoK estimó que los precios al consumidor y la inflación subyacente para este año "serán del 2,2 % y el 2,1 %, respectivamente" superiores a la proyección de noviembre del 2,1 % y el 2,0 %.