Blackpink lanza hoy su primer disco en tres años, 'Deadline', con evento cultural en Seúl

'Deadline', el tercer EP de la agrupación, será publicado a las 14:00 hora local (05:00 GMT), en lo que supone su primera producción desde 'Born Pink', lanzado en septiembre de 2022, anunció recientemente la agencia YG Entertainment, a través de la plataforma para fans del K-pop Weverse.

Compuesto por cinco temas y encabezado por la canción 'Go', el EP explora conceptos de confianza, crecimiento y unidad, combinando elementos de EDM, hip-hop y pop. También incluye el sencillo prelanzado 'Jump', junto a 'Me and My', 'Champion' y 'Fxxxboy', dijo YG, citada por la agencia local de noticias Yonhap.

La publicación del EP coincide con la colaboración de la banda con el Museo Nacional de Corea. Como parte del evento 'Museo Nacional X Blackpink', la fachada del recinto se iluminará de rosa por la tarde y la noche, desde este viernes al 8 de marzo, según un comunicado de la institución.

En el interior del recinto se activó una 'Listening Zone' donde los visitantes pueden escuchar el nuevo álbum desde el momento exacto del lanzamiento.

Además, las cuatro integrantes participan en un programa especial de audioguía que presenta ocho piezas del museo en coreano, por Jisoo y Jennie, e inglés, por Rosé, con una versión en tailandés de Lisa prevista para marzo.

La iniciativa de Blackpink, que entrelaza la cultura tradicional con el fenómeno musical global, recuerda a la reciente decisión de la superbanda de K-pop BTS de titular su nuevo álbum 'Arirang', en alusión a la canción folclórica coreana, y de elegir la emblemática plaza de Gwanghwamun para su concierto de regreso.