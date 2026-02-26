Bruselas pide a oficina UE antifraude que investigue a excomisario por vínculo con Epstein

"Dado que recientemente se han publicado nuevos documentos, estamos examinando y evaluando si se ha producido algún incumplimiento de las obligaciones respectivas", dijo a EFE un portavoz comunitario.

Añadió que "dadas las circunstancias y la importante cantidad de documentos que se han hecho públicos, la Comisión Europea también pidió a la OLAF el 18 de febrero que examinara el asunto", y aseguró que siguen "a la espera de la evaluación en curso".

Mandelson fue comisario de Comercio de la Unión Europea (UE) durante la primera Comisión de José Manuel Durão Barroso, entre 2004 y 2008.

El también exministro laborista y antiguo embajador en EE.UU. fue detenido este lunes por las autoridades británicas bajo sospecha de conducta indebida en cargo público, por supuestamente haber facilitado información oficial sensible al ya fallecido Epstein. El mismo lunes fue puesto en libertad bajo fianza tras ser interrogado.

Fue durante su etapa como secretario (ministro) de Negocios en el Gobierno laborista encabezado por Gordon Brown, entre 2008 y 2010, cuando supuestamente proporcionó información financiera confidencial a Jeffrey Epstein sobre la inminente venta de activos británicos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, los vínculos con Epstein se tradujeron al parecer en el pago a Mandelson de 75.000 dólares, según muestran documentos bancarios. El político no lo ha negado, pero dijo "no tener recuerdos" de esos pagos.