El Gobierno de Perú anuncia "medidas de respuesta inmediata" ante lluvias e inundaciones

"Estamos en las zonas afectadas, verificamos daños, evaluamos intervenciones y dispusimos acciones inmediatas para restablecer la transitabilidad, proteger a las familias y asegurar la continuidad de los servicios básicos", señaló la primera ministra, Denisse Miralles, en una rueda de prensa.

La jefa del gabinete detalló que el Ejecutivo declaró y amplió el estado de emergencia en 15 regiones del país y designó a un ministro responsable para cada una de ellas, además de disponer la entrega de recursos para acciones urgentes y de una subvención mensual para vivienda a las familias damnificadas.

Miralles dijo que las regiones comprendidas en el estado de emergencia son Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, San Martín y Tumbes; así como distritos de otras localidades "con intervenciones diferenciadas según el nivel de afectación".

Agregó que han decidido que las localidades que presentan daños puedan acceder a recursos de hasta 100.000 soles (unos 29.940 dólares) a través del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes) "para ejecutar acciones urgentes que atiendan la emergencia y protejan a la población".

Además, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento activó el Bono de Arrendamiento por Emergencia, que contempla una subvención mensual de 500 soles (unos 150 dólares) para brindar vivienda temporal a las familias damnificadas.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego también activará el Seguro Agrario Catastrófico para los pequeños productores afectados por las lluvias, mientras que el Ministerio de Salud ha movilizado brigadas médicas para atender a los afectados.

Miralles participó, junto a otros ministros y autoridades, en una reunión de la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), en la que se supervisó la situación en cada región del país, se verificó el uso del presupuesto para atender la emergencia y se plantearon formas de reforzar la respuesta donde sea necesario.

"Hoy la prioridad es clara: salvar vidas, proteger a las familias y recuperar la normalidad en cada región afectada. Este Gobierno está trabajando en el territorio, con unidad y decisiones firmes, porque los peruanos no pueden esperar", concluyó.

La declaración de emergencia en 15 de las 25 regiones del país se ha dado para enfrentar el impacto de las intensas lluvias que han caído los últimos días y han ocasionado múltiples daños en viviendas, vías e infraestructura a causa de inundaciones y huaicos (aluviones).