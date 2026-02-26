El precio de la vivienda sube un 7,5 % en España y bate récords

Además, la concesión de préstamos hipotecarios para la adquisición subió un 13,7 % al cierre del año pasado, en momentos de una demanda superior ampliamente a la oferta, lo que dificulta el acceso de las rentas medias y bajas.

En 2025, el precio medio del metro cuadrado construido alcanzó los 1.902 euros (2.245 dólares) y superó el máximo histórico de 2007, cuando era de 1.832 euros (2.162 dólares). Era en pleno apogeo de la denominada entonces 'burbuja inmobiliaria', que acabó estallando y hundiendo el mercado inmobiliario al calor de la crisis financiera de 2008.

Y según los notarios, la tendencia alcista de ahora no muestra síntomas de ralentizarse.

En 2025, el número de compraventas llegó a 752.661, el segundo mayor después de las 853.568 de 2007.

Sin embargo, los notarios constatan un estancamiento de las operaciones durante los últimos meses, incluso alguna bajada. Una posible causa es que el mercado empieza a mostrar dificultades para absorber subidas de precios tan intensas y prolongadas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El déficit de oferta, con la subida consecuente de precios, puede deberse a factores como la proliferación de alojamientos turísticos particulares, leyes restrictivas que limitan la subida de los alquileres y la disponibilidad de las viviendas por los propietarios, aumento de compras por grandes fondos internacionales y la vivienda entendida como inversión para obtener rentabilidades rápidas y superiores a las financieras.