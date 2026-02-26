Empieza tercer ronda de negociaciones nucleares Irán-EEUU en Ginebra

El documento con las propuestas ha sido entregada a través del ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr bin Hamad al Busaidi, quien antes se ha reunido con el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, para discutir sobre el rol de este organismo en caso de que se llegue a un acuerdo para la inspección de las instalaciones nucleares en Irán.

El ministro y Grossi discutieron sobre "asuntos técnicos" y cómo garantizar que haya inspecciones transparentes y creíbles de las instalaciones, confirmó el Ministerio de Exteriores Omán.

A última hora del miércoles, Al Busaidi también se reunió con su homólogo iraní Abás Araqchí, quien encabeza la delegación de su país en esta tercera ronda de negociaciones en lo que va del año.

El Gobierno iraní ha señalado desde Teherán que la oferta que ha puesto sobre la mesa en Ginebra va a permitir medir “la seriedad” de Estados Unidos en este esfuerzo por resolver sus diferencias por la vía diplomática.

Las propuestas de Irán “eliminan todos los pretextos de Estados Unidos” con respecto a su programa nuclear, sostuvo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, ha señalado poco antes que hay esperanza de que las negociaciones de hoy sean productivas, pero que tendrán que abordar cuestiones más allá del programa nuclear iraní, en particular su programa de misiles balísticos.

Indicó que Irán se ha negado hasta el momento a abordar este tema dentro de estas negociaciones, pero agregó que “tarde o temprano” tendrá que hacerlo puesto que esas armas están “diseñadas exclusivamente” para atacar Estados Unidos.